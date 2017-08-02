Трамп потребовал освобождения двух оппозиционных лидеров Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «несет личную ответственность» за здоровье и безопасность двух оппозиционных лидеров, Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы, задержанных полицией среди ночи.

«Соединенные Штаты осуждают действия диктатуры Мадуро, – говорится в заявлении Трампа, опубликованном вечером во вторник. – Лопес и Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных».

Опубликованное в Твиттере видео показывает, как Лопеса и Ледесму выводят из их домов и заталкивают в машины перед рассветом во вторник. При этом Ледесма одет в ночную пижаму.

Лопес и Ледесма находились под домашним арестом в связи с предыдущей оппозиционной деятельностью.