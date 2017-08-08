ООН сообщает о массовых нарушениях прав человека в Венесуэле

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что большинство из 125 погибших в ходе антиправительственных протестов в Венесуэле – жертвы «широко распространенного и систематического» злоупотребления силой со стороны органов безопасности.

Оценка управления основана на предварительных результатах расследования, обнародованных во вторник. В докладе говорится, что 46 человек погибли от рук сотрудников сил безопасности, тогда как проправительственные вооруженные группировки несут ответственность за гибель 27 человек. Кто виновен в гибели остальных, расследованию установить не удалось.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн также заявил, что с начала протестов в Венесуэле были необоснованно задержано более 5000 человек; приблизительно 1000 – до сих пор под стражей, причем задержанные зачастую подвергаются жестокому обращению и даже пыткам с применением таких методов, как «электрошок, избиение… удушение газом, угроза убийства, а в некоторых случаях сексуальное насилие или угроза такового».

«Нарушения происходят на фоне распада правого государства в Венесуэле, – заявил комиссар. – Ответственность за фиксируемые нами нарушения прав человека лежит на самых высоких уровнях правительства».

Доклад основан на проведенных в июне и июле 135 интервью с жертвами и их семьями, очевидцами, журналистами и другими источниками.