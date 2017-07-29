Венесуэла: оппозиция протестует против ревизии конституции

Оппозиция в Венесуэле призвала своих сторонников продолжать акции протеста. В пятницу несогласные с политикой властей бросили вызов запрету на проведение уличных акций, выйдя на улицы, чтобы выразить свой протест с связи с предстоящими в воскресенье выборами в конституционную ассамблею страны, правомочность которых оспаривается.

На своей ежедневной пресс-конференции руководство оппозиционного альянса опровергло слухи о якобы ведущихся переговорах о политическом компромиссе с правительством Мадуро. Об этом, в частности, сказал Фредди Гевара, первый вице-президент Национального собрания.

Некоторые демонстранты выстроили баррикады вдоль основных дорог в столице страны – Каракасе. Однако после того, как министр внутренних дел Нестор Ревероль объявил, что власти запрещают любые демонстрации вплоть до следующего вторника, большинство улиц в субботу были в основном пусты. Прежде чем запрет на демонстрации вступит в силу, оппозиция надеется на массовые акции протеста, как это было на прошлой неделе.

Президент Николас Мадуро предупредил в четверг, что нарушителям запрета будет грозить тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

В воскресенье в этой богатой нефтью стране Южной Америки должны пройти выборы в конституционную ассамблею, которой предстоит внести изменения в конституцию, наделяющие нынешнего главу государства новыми широкими полномочиями. Оппозиция обвиняет венесуэльские власти в попытке переписать конституцию и свернуть демократические свободы.

В пятницу вице-президент США Майк Пенс позвонил по телефону одному из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопесу, который находится под домашним арестом. В заявлении офиса американского вице-президента говорится, что Майк Пенс высоко оценил мужество Лопеса. Он также подтвердил обязательство Белого дома отреагировать «решительными и незамедлительными экономическими действиями», если голосование в воскресенье все же состоится.

Соединенные Штаты на этой неделе уже наложили санкции на 13 действующих и бывших венесуэльских чиновников, включая полицейских и военных.

На фоне политического кризиса, обострившегося в связи с попыткой властей Венесуэлы изменить основной закон страны путем созыва конституционной ассамблеи, Госдеп рекомендовал семьям сотрудников посольства США покинуть Каракас. За последние четыре месяца в Венесуэле в столкновениях оппозиции с полицией и сторонниками Мадуро погибло более 100 человек.