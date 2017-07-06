Reuters: В Венесуэле арестованы более 120 военных

По меньшей мере 123 венесуэльских военнослужащих были арестованы с начала антиправительственных волнений в апреле по самым разным обвинениям – от измены и мятежа до кражи и дезертирства.

Это следует из военных документов, оказавшихся в распоряжении Reuters.

Список арестованных, среди которых есть как офицеры, так и представители более низких чинов из армии, флота, ВВС и Национальной гвардии, дает самое четкое на сегодняшний день представление о масштбах неудовлетворенности и инакомыслия в вооруженных силах Венесуэлы, насчитывающих примерно 150 тысяч человек.

Данные о заключенных, которые содержатся в трех венесуэльских тюрьмах, показывают, что, начиная с апреля, примерно 30 военнослужащих были арестованы за дезертирство или оставление своих постов и примерно 40 за восстание, измену и неподчинение приказам.

Большинство остальных арестованных военных обвиняются в воровстве.