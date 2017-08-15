Мадуро отдал приказ провести в Венесуэле военные учения

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести «комплексные» военные учения в этом месяце в ответ на недавнюю угрозу возможных военных действий со стороны президента США Дональда Трампа.

«Мы должны подготовиться, чтобы никто не осмелился коснуться и края священной земли Венесуэлы, – сказал Мадуро в обращении, которое транслировалось по национальному телевидению и радио. – Ботинки янки-империалистов никогда не должны ступить на нее». Мадуро также призвал венесуэльцев «защищать мир».

Военные учения в Венесуэле назначены на 26-27 августа.

В пятницу Трамп заявил, что военная операция – один из возможных вариантов ответа на кризис в Венесуэле, стране, которая переживает крах экономики и политические беспорядки. «Люди страдают и погибают, – сказал президент журналистам, выступая в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. – У нас есть множество вариантов действий в связи с ситуацией в Венесуэле, в том числе возможен и военный вариант, если потребуется».

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся в недельном турне по странам Латинской Америки, в понедельник выступил в более сдержанном тоне.

«Мы решительно настроены задействовать всю экономическую и дипломатическую мощь США, пока демократия в Венесуэле не будет восстановлена», – сказал он, выступая на пресс-конференции в Картахене, Колумбия, где он встретился с венесуэльскими семьями, покинувшими свою родину.

Однако президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос предостерег США против военных действий в Венесуэле. «Возможность военной интервенции не должна даже рассматриваться», – сказал Сантос в воскресенье, озвучив позицию, которую разделяют и другие латиноамериканские лидеры.

Политические беспорядки в Венесуэле с апреля унесли не менее 120 жизней.

В понедельник наступил крайний срок регистрации кандидатов на давно откладывавшиеся губернаторские выборы во всех 23 штатах Венесуэлы. Изначально выборы были назначены на декабрь, однако Национальная конституционная ассамблея – недавно созданный влиятельный законодательный орган, которому поручено переписать конституцию, – в субботу сдвинул дату на 10 октября.

Многие венесуэльцы сомневаются, что выборы в итоге состоятся. Оппозиционные партии долго спорили, участвовать ли в выборах, однако большинство все же выдвинули своих кандидатов.

Мадуро заявил, что регистрация кандидатов от оппозиции равносильна «вотуму доверия» к избирательному процессу.