Оппозиция в Венесуэле призвала к полной проверке итогов выборов губернаторов

ВАШИНГТОН – Оппозиционная коалиция Венесуэлы отвергла результаты выборов губернаторов, которые прошли в воскресенье в 23 штатах страны, и призвала оппозиционных кандидатов выйти на уличные демонстрации в понедельник.

«В данный момент мы не признаем никакие результаты этих выборов. Мы переживаем очень серьезный момент для страны», – заявил руководитель кампании предвыборного блока «Круглый стол демократического единства» Херардо Блайд, призвавший к полной проверке результатов выборов.

Опросы предсказывали победу кандидатов «Круглого стола» в более чем половине штатов.

Однако вечером в воскресенье проправительственный председатель избирательной комиссии Тибисай Лусена объявила, что правящая Социалистическая партия президента Николаса Мадуро победила на губернаторских выборах в 17 штатах, а кандидаты от оппозиционного «Круглого стола» лишь в пяти.

54-летний Мадуро назвал результаты выборов победой демократии и идеологии «чавизма», названной по имени бывшего президента страны Уго Чавеса.

«Сегодня чавизм нанес сокрушительный удар оппозиции. Сегодня мы победили на 17 выборах губернаторов. Сегодня мы получили 54 процента голосов. Сегодня мы получили явку в 61 процент. Сегодня наша родина была укреплена 75 процентами губернаторов», – заявил воодушевленный Мадуро в телевизионном обращении.

За несколько минут до этого лидеры оппозиции предупредили, что проправительственная избирательная комиссия объявит результаты, которые будут идти вразрез с их уверенностью в «гигантской» победе. «У нас есть серьезные подозрения и сомнения», – сказал Блайд журналистам.

Согласно официальным данным, оппозиция, в частности, победила в неспокойных штатах Мерида и Тачира, нефтяном регионе Сулия, но проиграла в густонаселенном штате Миранда, в который входит часть столицы Каракаса.

Выборы рассматривались, как проверка правительства Мадуро в условиях растущего недовольства в Венесуэле в связи с нехваткой продовольствия, разрушенной экономикой и разгулом преступности.

За голосованием и реакцией правительства на него внимательно следили США. В пятницу Вашингтон призвал власти Венесуэлы провести свободные и честные выборы.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в пятницу выразила тревогу в связи с отказом правительства Мадуро допустить на выборы независимых наблюдателей.

«США обеспокоены тем, что ряд действий Национального избирательного совета ставят под вопрос справедливость избирательного процесса», – сказала она.

Многие избирательные участки оставались открытыми и после официального времени закрытия в 18:00, чтобы люди, уже стоящие в очередях, могли проголосовать.

По официальным оценкам, явка составила около 60 процентов.

Даже если оппозиционные политики победили бы на большинстве выборов губернаторов, они не смогли бы эффективно удерживать власть, поскольку Мадуро заявил, что будущие губернаторы должны будут принимать присягу и «подчиниться» Конституционной ассамблее.

Летом Мадуро создал проправительственный законодательный орган после нескольких месяцев протестов. Ассамблея перехватила законодательные полномочия у Конгресса, где доминировала оппозиция.

Оппозиция надеялась, что выборы обозначат начало конца двадцатилетнего правления социалистов. Начиная с апреля в Венесуэле идут акции протеста, в ходе которых погибли более 100 человек. Протестам способствуют сохраняющаяся нехватка продовольствия, усиление политических репрессий и преступность.