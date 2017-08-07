Нападение на военную базу в Венесуэле возглавил бывший офицер

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что его вооруженные силы подавили короткую атаку на военную базу, которую возглавил бывший армейский офицер.

Выступая по телевидению с регулярным воскресным обращением, Мадуро назвал атаку терактом, который якобы финансировался США и Колумбией, но не представил каких-либо доказательств.

Инцидент произошел в воскресенье на военной базе вблизи Валенсии в центральной части страны. По крайней мере два участника вторжения на базу были убиты в результате перестрелки с военными, которые имели численное преимущество над повстанцами.

По версии событий, изложенной Мадуро и другими венесуэльскими чиновниками, в нападении на военную базу Парамакай участвовали около 20 человек.

Десять из них бежали до прибытия армейских подразделений, при этом некоторым из них удалось захватить оружие. Оставшиеся вступили в перестрелку с солдатами, которая продолжалась примерно до 8 утра, пока все они не были убиты или захвачены.

Лидер восстания выходит в социальные сети

Мадуро заявил, что власти ведут «активные розыски» сбежавших участников нападения.

«По-другому я назвать это не могу, – сказал он. – Это атака на вооруженные силы». Он поздравил армейские подразделения, которые «действовали согласованно и решительно».

Армейский офицер, который назвал себя капитаном Хуаном Кагуарипано, разместил в социальных сетях видео, на котором он стоит в окружении более десятка мужчин в военной форме, судя по всему, участников восстания. Он заявил, что участвует в «законном восстании» против «смертоносной тирании» Мадуро.

«Мы хотим прояснить, что это не государственный переворот. Это гражданская и военная акция по восстановлению конституционного порядка, более того – по спасению страны от полного разрушения», – объявил Кагуарипано.

Про Кагуарипано говорят, что он дезертировал из армии и пользуется поддержкой «правых экстремистов».

Полиция разгоняет демонстрантов

Некоторые жители Валенсии выступили в поддержку участников нападения, но были разогнаны полицией.

В результате антиправительственных протестов в Венесуэле, которые продолжаются четыре месяца, были убиты более 120 человек. Социально-политические потрясения в стране усилились на прошлой неделе, когда Мадуро привел к присяге членов крайне непопулярной конституционной ассамблеи, которой поручено разработать новый основной закон страны.

Ассамблея уже сделала первый крупный шаг, уволив генерального прокурора Венесуэлы Луису Ортегу Диас – бывшего союзника Мадуро, ставшую его ярым противником.

Правительство утверждает, что 545 членов ассамблеи были избраны в результате голосования 30 июля, в котором приняли участие 8 миллионов человек. Оппозиция, которая бойкотировала выборы, настаивает, что явка составила меньше половины называемой властями цифры. Кроме того, проведенные перед выборами опросы показывали, что около 70 процентов венесуэльцев выступали против создания ассамблеи.

Перемены принесут мир и стабильность?

Мадуро заявил, что новая Конституция принесет стране мир и стабильность. Оппозиция утверждает, что конституционная ассамблея напичкана сторонниками Мадуро, включая его жену и сына. По ее прогнозам, новый орган попытается распустить парламент, который возглавляет оппозиция, и превратить Венесуэлу в социалистическую диктатуру.

«Каждый шаг конституционной ассамблеи – это шаг к пропасти, к которой ведет правительство, – заявил в воскресенье председатель парламента Хулио Борхес. – Единственная вещь, которая осталась у него, – это грубая сила. Это правительство не является сильным. Это прогнившее правительство, которое терпит поражение. Все, что оно хочет, это удержать власть».

США уже ввели санкции против Мадуро и могут ввести новые. США, Канада, ЕС и почти все страны Латинской Америки отказались признать новую ассамблею.