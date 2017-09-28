Вануату эвакуирует жителей острова Оба из-за угрозы извержения вулкана

СИДНЕЙ – Власти Вануату в четверг отдали распоряжение о полной эвакуации северного острова Оба этой тихоокеанской страны в связи с угрозой извержения вулкана.

Вулкан Манаро начал выбрасывать пепел и вулканический газ на прошедших выходных, вызвав опасения о неминуемом извержении. Это побудило власти Вануату эвакуировать более половины населения Оба в укрытия на острове.

Хотя вулканическая активность за последние дни не усилилась, правительство Вануату распорядилось эвакуировать всех жителей Оба, 10 тысяч человек, на соседние острова: Маэво, Пентекост и Санто. Решение было принято в связи с угрозой извержения и нагрузкой на систему водоснабжения.

«Каждая семья должна эвакуироваться с острова Оба», – говорится в заявлении совета министров Вануату.

Правительство надеется, что полная эвакуация острова завершится к 6 октября.