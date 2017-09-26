Несколько тысяч жителей Вануату эвакуированы из-за активности вулкана

Вулкан Манаро на острове Оба выбрасывает пепел и лаву, что вызывает опасения по поводу возможного извержения
Власти Вануату эвакуировали до 6 тысяч человек и разместили их в укрытиях в связи с усиливающейся активностью вулкана на северном острове этой тихоокеанской страны.
Вулкан Манаро на острове Оба уже несколько недель выбрасывает пепел, огонь, вулканический газ и лаву, что усиливает опасения извержения. В последний раз извержение вулкана происходило в 2005 году.
Государство Вануату, где проживают лишь 280 тысяч человек, разбросано на 80 островах, расположенных на так называемом «огненном кольце» – сейсмически активной зоне разломов, где землетрясения и извержения вулканов являются распространенными явлениями.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.