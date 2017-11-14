Волкер и Сурков договорились продолжить работу для достижения мира в Донбассе

В понедельник 13 ноября в Белграде состоялась уже третья по счету встреча специального представителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, в ходе которой обсуждались усилия по прекращению военных действий в Донбассе.

Как указывается в специальном заявлении для прессы по итогам белградских переговоров, «несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена». Заявление опубликовано на сайте Посольства США в России.

Волкер и Сурков заявили о необходимости действовать в духе Минских соглашений и «сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности». Как указано в заявлении, обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе нынешней встречи и обдумают дальнейшие действия, на достижения мира в Донбассе.

Предыдущая встреча Волкера и Суркова состоялась также в Белграде 7 октября. Первую встречу, после вступления в должность спецпредставителя США по Украине, Курт Волкер и Владислав Сурков провели в Минске 21 августа 2017.