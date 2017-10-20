Американо-российские отношения обсудили в рамках дискуссионного клуба «Валдай»

В рамках международного клуба «Валдай» Владимир Путин выступил с речью и ответил на вопросы участников форума. Едва ли не центральной темой стало противостояние России и Запада. Путин в очередной раз высказал претензии Кремля: посетовал, что «западные партнеры после развала СССР экспортируют демократию по всему миру», снова заявил о двойных стандартах, приведя в качестве примера Косово и Крым, а также обвинил Европу в попытках угодить США. Но главный враг – конечно, США. Тут российский лидер говорил и об «имитации борьбы с терроризмом», и о попытке выдавить Россию с рынка энергоносителей в ЕС с помощью санкций, и о преследовании российских журналистов в странах Запада и готовности применить аналогичные меры против иностранных журналистов в России. И, наконец, пригрозил выходом из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если США пойдут на этот шаг.

По просьбе программы «Настоящее время. Америка» речь В.В. Путина прокомментировал политолог Андрей Пионтковский: «Речь была пустая с точки зрения каких-то конкретных политических инициатив, но была наполнена очень жесткой, я бы сказал, злобной характеристикой поведения Соединенных Штатов за последние 25 лет. Все было выдержано в таком абсолютно пропагандистском стиле, и, отвечая на ваш вопрос, скажу, что никаких позитивных надежд на улучшение российско-американских отношений из этой речи получить было невозможно».

Американо-российские отношения обсуждались в течение всех дней работы форума. Подробнее об этом рассказал профессор Дартмутского колледжа Уильям Уолфорт: «Американо-российские отношения обсуждались очень интенсивно. Эта тема возникала во время самых разных заседаний. В общем, я бы сказал, что участники форума и с российской, и с американской стороны, а также эксперты из других стран, высказывались пессимистично относительно развития двусторонних отношений в данный момент, однако было несколько предложений для потенциальных действий».

По мнению профессора Уолфорта, США должны разобраться с вопросом российского вмешательства в американскую политику. «Американская разведка высказывает мнение, что Россия предприняла попытку повлиять на американские выборы, а Россия это отрицает. Мы не можем решить этот вопрос здесь на конференции, но я могу сказать, что, пока Америка не выяснит этот момент и не примет меры, американские политики будут испытывать сложности в отношении каких-то серьезных переговоров с Россией», – сказал эксперт.

В то же время, участник форума хотел бы видеть больше ясности и со стороны США по отношению к России. Например, санкции, введенные Конгрессом, по словам Уолфорта, – это довольно запутанный законопроект: в нем нет указаний, за что конкретно введены санкции и каковы условия их отмены. «Российская сторона крайне недовольна ролью Америки и видит в ее поведении предательство, но в то же время, не предпринимает попыток к достижению компромисса по таким вопросам, как украинский кризис. Понятно, без уступок с обеих сторон наши отношения никуда не продвинутся», – резюмировал Уильям Уолфлорт.