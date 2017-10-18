Клуб «Валдай» обсуждает созидательное разрушение

В Сочи начал свою работу Международный дискуссионный клуб «Валдай» – площадка для диалога российской и международной интеллектуальной элиты. В этом году главная тема встречи – «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?»

В повестке клуба, кроме геополитики и международных отношений, тема вызовов, связанных с использованием новых технологий и искусственного интеллекта. Вот что рассказывает о главной теме встречи заведующий кафедрой исследований технологии и этики Йельского университета Уэнделл Уоллак, впервые приехавший на встречу «Валдайского клуба» в этом году.



«Я – эксперт в области этики и управления новыми технологиями. Сюда относится искусственный интеллект, био– и нанотехнологии. Меня пригласили поговорить о проблемах, связанных с этими инновациями: какие будут изменения на рынке труда в результате технического прогресса и что принесет применение автономных систем летального оружия. Дело в том, что я разрабатываю механизмы регулирования этих технологий и исследую их влияние на новый мировой порядок. Это общая тема конференции».

«Главный проект, над которым я работаю, – продолжает Уоллак, – это создание глобальной инфраструктуры, в которой можно было бы использовать все преимущества искусственного интеллекта и робототехники. Это новая модель управления государством. Скорее всего, она будет осуществляться через третью сторону, как доверенного посредника, который будет учитывать требования всех сторон и следить за инновациями в этой сфере, а также определять проблемы и пути решения. Некоторые из вопросов будут касаться международных отношений, например, автономные системы оружия летального действия; некоторые будут внутриполитическими и будут варьироваться в зависимости от каждой страны».

«Мы боремся с одними и теми же вызовами на протяжении многих лет и учим следующие поколения лидеров вести себя так же, как мы это делали много лет назад. Я считаю, это не самый правильный метод, и мы должны его менять», – резюмировал Уэнделл Уоллак.