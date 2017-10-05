После стрельбы в Лас-Вегасе спор о контроле над оружием вспыхнул с новой силой

Недавняя массовая стрельба в Лас-Вегасе заставила некоторых республиканцев задуматься об ужесточении контроля над оружием, что представляет собой существенный сдвиг, поскольку Республиканская партия исторически всегда выступала против любых ограничений права на оружие.

Катализатором этого сдвига стали устройства для повышения скорострельности полуавтоматического оружия, так называемые приклады bump stock. Такие устройства использовал Стивен Пэддок, открывший огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате чего погибли 58 человек и более 500 получили ранения.

Как работают устройства bump stock

Изначально эта технология была разработана, чтобы помочь людям с ограниченной подвижностью кисти стрелять из полуавтоматического оружия, не нажимая каждый раз на курок. Такие устройства могут крепиться на плечевой упор оружия, что позволяет стрелять очередями, почти как из пулемета.

На этой неделе сенатор-демократ Дайан Файнстайн представила законопроект, согласно которому эти устройства повышают скорострельность оружия с 45-60 залпов в минуту до 400-800.

История появления технологии

Федеральное правительство дало разрешение на продажу прикладов bump stock в 2010 году, придя к выводу, что это не противоречит федеральному законодательству.

Ведущий производитель таких устройств, техасская компания Side Fire, в 2010 году подала петицию в Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов, попросив санкционировать их продажу, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями имитировать стрельбу из автоматического оружия. В ответном письме Управления, которое опубликовано на сайте компании, отмечается, что bump stock является компонентом огнестрельного оружия и на него не распространяются законы, регулирующие оборот оружия.

Во вторник на пресс-конференции в Лас-Вегасе представитель Управления Джилл Снайдер заявила: «Эти устройства, хотя и симулируют автоматический огонь, на самом деле не делают огнестрельное оружие автоматическим, а значит, не нарушают действующее федеральное законодательство».

Национальная стрелковая ассоциация, лоббирующая против ужесточения контроля над оружием, никак не прокомментировала ни события в Лас-Вегасе, ни законопроект Файнстайн.

Президент Дональд Трамп также пока хранит молчание. Когда в среду он пришел в одну из больниц Лас-Вегаса на встречу с пострадавшими в результате стрельбы, журналист задал вопрос, существует ли в США «проблема насилия с применением огнестрельного оружия», Трамп заявил: «Мы не будем это обсуждать».

