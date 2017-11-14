Мустафа Джемилев: «В последнее время они начали применять пытки»

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН сегодня рассмотривает новую резолюцию по Крыму. Как рассказал в интервью «Голосу Америки» лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, тон этого документа довольно резкий, и события в Крыму в нем названы своими именами. В частности, идет речь о грубых нарушениях прав человека.

Новую резолюцию по Крыму рассматривают в годовщину признания незаконными советских репрессий против народов - 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР признал массовые переселения преступными.Однако, по словам Мустафы Джемилева, сейчас крымскотатарский народ, по сути, столкнулся с принуждением к новой депортации.

С чем вы приехали в Нью-Йорк? Что крымскотатарская делегация представит на заседании комитета Генассамблеи ООН?

- Здесь будет рассматриваться проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Дело в том, что оккупационные власти сразу начали с ликвидации всех демократических свобод. Взяли под контроль средства информации, запретили собрания, митинги, пикеты. То есть установили «советскую власть». А в последнее время эти репрессии усилились. В первые дни было как-то либерально, еще существовал крымскотатарский канал АТР, у них были ограниченные возможности говорить, но тем не менее. Он просуществовал несколько месяцев, потом его тоже закрыли. Сейчас все подконтрольно оккупационным властям, никаких свобод. Люди просто разговаривать друг с другом опасаются, стараются меньше выходить на улицы. И аресты! По разным мотивам. Очень популярно у них посягательство на территориальную целостность РФ. Если человек заявляет, что Крым – это составная часть Украины, что она незаконно оккупирована, – это уже посягательство на территориальную целостность России. По религиозным мотивам. Вы знаете, что в РФ запрещена организация Хизб ут-Тахрир. Вообще-то многие ее сторонники сразу выехали на материковую часть Украины. Россия считает ее террористической организацией. Хотя за все время независимой Украины со стороны Хизб ут-Тахрир ни одного террористического акта не было. У них своя точка зрения, свое представление о религии, которое не совпадает с нашим, но тем не менее они придерживаются своих взглядов, и никто их не трогал. А сейчас такое массовое преследование. Причем приписывают к этой организации людей, совершенно к ней не причастных. Например, человек совершает пять раз по канонам ислама молитву, ходит в мечеть – и это уже вызывает подозрение.

Вообще мечеть сейчас полностью подконтрольна власти, как в советское время. Главный муфтий там пишет доносы для того, чтобы сохранить свое положение. В общей сложности сейчас арестованных, находящихся в местах лишения свободы, вывезенных в Россию около 30 крымских татар. А в общей сложности 59 человек. Хотя крымские татары составляют всего 13 процентов населения, больше всего прессинг на крымских татар, потому что они против оккупации. Но наш принцип – принцип ненасильственной борьбы. Это, кстати, вызывает бешенство оккупантов, они никак не могут спровоцировать крымских татар на такие конфликты. Хотя обыски проходят с грубейшими нарушениями: всех на пол, к стенке, в масках врываются, выламывают двери, хотя двери открыты. Там в беззащитном положении оказались дети арестованных. И сейчас у нас кампания: мы объявили всех детей репрессированных по политических мотивам детьми крымскотатарского народа, независимо от национальности и вероисповедания.

В последнее время еще начали применять пытки, чего, в общем-то, раньше не было. Первый такой случай был в Евпатории, пытали молодого человека, чтобы принудить его к сотрудничеству с ФСБ. Пытали человека электричеством для того, чтобы он дал подписку о сотрудничестве. Всего две недели назад еще одного человека страшно избили, издевались, унижали, раздевали догола – и все для того, чтобы заставить его дать подписку о сотрудничестве с ФСБ. Все эти вещи в какой-то мере будут отражены в нашей резолюции.

Кроме того, мы обращаем внимание на то, что ни одна предыдущая резолюция Генассамблеи ООН и других международных организаций, в том числе Международного суда ООН, не имплементирована Россией. В первую очередь, это снятие запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, снятие запрета на въезд лидеров крымских татар на свою территорию – вот об этом мы будем говорить.

В этой резолюции, в отличие от предыдущих, вещи называются своими именами, в довольно резких тонах. Поэтому мы ожидаем, что голосов будет меньше, чем во время предыдущих. Но число соавторов этой резолюции – где-то около 40 стран. Поэтому мы считаем, что эта резолюция пройдет.

Кстати, именно сегодня – годовщина признания незаконной советской депортации народов. Можно ли сейчас говорить о том, что крымские татары столкнулись с новой депортацией?

- Еще один конек путинского режима – это принятие в первые месяцы после оккупации закона о реабилитации депортированных народов Крыма. Хотя там есть только крымскотатарский народ и национальные меньшинства, которые в силу разных обстоятельств приезжали в Крым. Это безграмотное, пустое, ничего не содержащее решение. Но они им спекулируют. Что самое интересное, что шовинистическая, антитатарская пропаганда усилилась именно после принятия этого закона. Если вы проанализируете прессу, особенно в преддверии годовщины депортации, вы увидите, сколько там грязи, шовинизма, попыток оправдать депортацию 1944 года. Настоящий фашизм.

У вас есть данные, сколько людей уехали из Крыма?

- Я сам не уехал, меня просто не пускают. Мы в течение двух лет добивались отмены этого решения. Потому что решение о запрете было принято вопреки российскому законодательству. И главное, что они нам в руки не дали такой бумаги – с печатью, с подписью. Они говорят, что такого запрета нет, что я это сам придумал для саморекламы, но при этом меня не пускают. После 3 мая 2014, когда тысячи людей приехали меня встречать, а меня не пускали, тогда уже все стало ясно. Сейчас в резолюциях ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ все говорили о том, что это незаконный запрет и надо разрешить, в том числе решением Международного суда в Гааге. Но тем не менее это не выполняется.

Что касается численности покинувших Крым. Мы постоянно из Киева обращаемся к соотечественникам, чтобы они не покидали родину. Потому что мы полвека боролись за возвращение на родину после депортации, и сейчас покидать? Но люди поставлены в такие условия, особенно когда начались выкрадывания и тайные убийства людей. Когда мы говорим людям: «Что же вы покидаете родину?», они говорят: «Вы же не гарантируете, что завтра моего ребенка не украдут и не убьют». По нашим оценкам, в общей сложности свыше 50 тысяч человек покинули Крым. Их них более 20 тысяч крымские татары, хотя они составляют 13 процентов населения. То есть столько лет боролись за возвращение, а теперь вынуждены снова покидать родину.

Как вы думаете, когда вы вернетесь на родину?

- Я думаю, что на самых верхах, даже сам Путин понял, что совершена большая ошибка. Что интересам России нанесен колоссальный ущерб. Но только настоящий мужчина может сказать: «Я был неправ». А в Кремле, я думаю, таких мужчин нет. Они будут утверждать, что правильно сделали и правильно оккупировали. Поэтому ожидать их ухода при нынешней российской власти маловероятно. Хотя если будет довольно мощное усиление санкций, то все-таки можно будет вынудить считаться с международным правом.

Тоталитарные режимы могут распадаться неожиданно. Могут сегодня вечером, могут через неделю, а может бог знает, когда. То же самое было с советской властью: они же до последнего держались так, как будто еще столетия будут. Так же и нынешний российский режим. К сожалению, в России сильного демократического движения нет, а если оно и есть, то они между собой не находят общего языка.

Но все-таки мы довольно оптимистичны. Я думаю, что, по крайней мере, при жизни я вернусь и мы увидим суд над этими преступниками.