Узбекистан расследует сообщения о причастности его гражданина к теракту в Нью-Йорке

Узбекистан расследует сообщения о том, что человек, убивший восемь человек в Нью-Йорке, наехав на них на грузовике, является гражданином этой страны в Центральной Азии.

Представитель МИД Узбекистана сообщил об этом в среду.

Другой информации чиновник не сообщил.

«Узбекистан… готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта», – заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выражая соболезнования президенту США Дональду Трампу.

Заявление президента опубликовано на сайте МИД Узбекистана.

Мужчина, находившийся за рулем арендованного грузовика, совершил наезд на пешеходов и велосипедистов на велодорожке в Нью-Йорке во вторник. В результате наезда восемь человек погибли, около 12 получили ранения. Власти охарактеризовали инцидент как теракт.

Американская полиция отказалась сообщить имя водителя, но источник, знакомый с расследованием, сообщил, что это 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов.

Телекомпания CNN и другие американские СМИ сообщили, что Саипов оставил записку, в которой сообщил, что совершил атаку от имени группировки «Исламское государство». В сообщениях СМИ также отмечалось, что он кричал «Аллах акбар», когда выпрыгивал из грузовика.