Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова арестована

МОСКВА – Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила в пятницу о том, что дочь скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова помещена под арест, а ее имущество в разных странах затребовано узбекскими правоохранителями к конфискации.

В информационном сообщении, появившемся на интернет-портале Генеральной прокуратуры Узбекистана 28 июля, говорится, что еще в 2015 году, то есть при жизни ее отца, находившегося к тому моменту у власти в Узбекистане более 25 лет, Гульнара Каримова была приговорена к 5 годам ограничения свободы.

Дочь президента республики была обвинена в том, что она «содействовала преступной деятельности организованной группы», которая совершила ряд преступлений, в том числе «завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей», «хищение путем присвоения и растраты государственного имущества», а также уклонение от уплаты налогов.

В документе сообщается, что продолжается расследование по еще одному уголовному делу против Каримовой, в результате чего ей предъявлены новые обвинения, и «в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Когда именно произошел арест Гульнары Каримовой, в документе не сообщается.

Прокуратура Узбекистана заявила, что общий ущерб от действий Гульнары Каримовой и других обвиняемых составил 3 триллиона 746,8 миллионов узбекских сум (около 739 миллионов долларов США).

В независимой прессе и социальных сетях с 2013 года ходили сообщения о давлении, которое оказывалось спецслужбами Узбекистана на Гульнару Каримову, а в 2015 году появилась информация о ее домашнем аресте. Однако эти сведения никогда не подтверждались официальными структурами Узбекистана.

В сообщении прокуратуры Узбекистана также сказано, что ведомство обратилось в иностранные государства с постановлениями об аресте имущества, которое правоохранители этой страны называют принадлежащим Гульнаре Каримовой и другим обвиняемым.

В частности, во Франции узбекские прокуроры потребовали арестовать «замок Шато де Грусси» и квартиры в Париже, а также несколько вилл в Сен-Тропе. В России, по сведениям прокуратуры Узбекистана, Каримовой принадлежали несколько объектов элитной недвижимости: «пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир», а в Ялте, находящейся в аннексированном Россией Крыму – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллионов долларов США.

Кроме того, в сообщении говорится о принадлежащих Каримовой деньгах и собственности в Швеции, Швейцарии, Великобритании, ОАЭ и других странах.