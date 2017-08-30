Сенатор призвал Сербию не повышать статус сотрудников российского центра

Сенатор Рон Джонсон выразил надежду, что Сербия не предоставит дипломатический статус российским сотрудникам организации, которая, по мнению некоторых, является шпионской базой, хотя Москва настаивает, что речь идет о центре по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

Республиканец из Висконсина, возглавляющий комитет Сената по внутренней безопасности и делам правительства, заявил, что такой шаг Сербии не будет отвечать интересам этой балканской страны и направит «очень плохой сигнал».

Джонсон сделал это заявление в столице Сербии Белграде после переговоров с президентом Александром Вучичем во вторник.

Сербия стремится к вступлению в ЕС после многолетнего кризиса, вызванного войной на Балканах в 1990-х, но также поддерживает тесные связи с Россией.

«Я надеюсь, что президент Вучич и Сербия будут сопротивляться любым инициативам по предоставлению иммунитета [cотрудникам Российско-сербского гуманитарного центра], – сказал Джонсон. – Думаю, это станет очень плохим сигналом. И уж точно, это не будет отвечать лучшим интересам сербского народа с точки зрения потоков западного капитала для содействия в строительстве вашей экономики».

Москва отвергает предположения, что Российско-сербский гуманитарный центр, открытый в городе Ниш в 2011 году, в действительности является станцией для слежения за западными интересами на Балканах – регионом, который Россия считает зоной своих интересов.

Партнером центра является МЧС России.

Джонсон заявил, что для того, чтобы Сербия получила пользу от экономической интеграции с Западом, «нужно максимально снизить уровень коррупции и показать, что страна действительно склоняется в сторону западных демократий и капитализма свободного рынка, а также выступает против той агрессии, которую, к сожалению, в настоящее время демонстрирует Владимир Путин».

Американский сенатор заявил, что вместо того, чтобы стать «дружественным соперником» Запада после распада СССР, Россия превратилась в «недружественного противника».

«Я думаю, Америка готова к тому, что Россия станет таким дружественным соперником, но принятие такого решения зависит от Владимира Путина и России, – отметил Джонсон. – Думаю, что Америка, Запад должны отреагировать силой и решительностью, чтобы Владимир Путин понимал, что мы будем выступать против его запугиваний, против его агрессии, которая не отвечает ничьим интересам».

Президент Сербии Вучич не стал давать конкретных обещаний по поводу предоставления дипломатического статуса российским сотрудникам российско-сербского центра.

«Мы принимаем решения в соответтвии с нашими интересами, – сказал он. – Мы не подвергаемся какой-либо агрессии».