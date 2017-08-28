Обнаружены тела всех погибших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

ВМС США сообщили, что водолазы подняли останки всех десяти погибших моряков эсминца «Джон Маккейн», который столкнулся с торговым судном ранее в этом месяце.

«Джон Маккейн» стал вторым ракетным эсминцем ВМС США, столкнувшимся с коммерческим судном за последние два месяца.

Американские следователи пытаются выяснить причины столкновения с либерийским нефтяным танкером в районе Малаккского пролива. На опубликованных официальных фотографиях видна зияющая дыра на левом борту эсминца ниже ватерлинии. Некоторые спальные отсеки и помещения для связи были затоплены.

В связи с инцидентом командование ВМС отдало приказ о немедленной приостановке операций на всем флоте и уволило командующим 7-м флотом вице-адмирала Джозефа Окойна.

В произошедшем ранее столкновении американского эсминца «Фицджеральд» с сухогрузом у берегов Японии погибли семь моряков. Командир корабля был снят с должности. Ожидается, что будут предприняты дальнейшие меры, после того как следователи пришли к выводу, что неумелое управление кораблем и недостатки в несении вахты способствовали столкновению.

Эсминец «Джон Маккейн» назвал в честь отца и деда сенатора Джона Маккейна, которые были адмиралами ВМС. Сам сенатор также служил на флоте. Он был летчиком, который провел шесть лет в плену во время Вьетнамской войны.