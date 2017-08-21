10 моряков эсминца «Джон Маккейн» пропали без вести после столкновения

Десять американских моряков пропали без вести, еще пять получили ранения при столкновении американского эсминца «Джон Маккейн» с торговым судном к востоку от Сингапура вблизи Малаккского пролива.

Седьмой флот США в ночь на понедельник выпустил заявление, сообщив, что ракетный эсминец столкнулся с танкером Alnic MC, ходящим под флагом Либерии, около 6:20 утра по местному времени. Эсминец направлялся в Сингапур для обычного захода в порт.

«Джон Маккейн» получил повреждения, говорится в сообщении, но самостоятельно добрался до порта.

Седьмой флот сообщил, что развернул поисково-спасательную операцию вместе с местными властями. Малайзия также направила два военно-морских корабля для участия в поисках.

Президент Дональд Трамп и сенатор Джон Маккейн написали в Твиттере, что молятся за моряков эсминца. Корабль был назван в честь отца и деда Маккейна, которые были адмиралами.

Это уже второе столкновение корабля 7-го флота ВМС США в Тихом океане за последние два месяца. В июне семь моряков погибли при столкновении эсминца «Фицджеральд» с сухогрузом вблизи Японии.

Капитан эсминца был отстранен от должности, а некоторых других моряков ждет наказание, после того как командование ВМС пришло к выводу, что неумелое управление кораблем и недостатки в несении вахты способствовали столкновению. Об этом говорилось в сообщении ВМС, опубликованном на прошлой неделе.