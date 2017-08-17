Около 10 членов экипажа американского эсминца "Фицджеральд" будут наказаны

Около десятка членов экипажа американского эсминца "Фицджеральд" понесет наказание за столкновение военного корабля с филиппинским сухогрузом ACX Crystal, которое произошло у побережья Японии 17 июня 2017 года, заявило командование ВМС США.

Заместитель начальника штаба ВМС США Адмирал Билл Морэн сообщил журналистам, что командир корабля, старший помощник командира и мастер-чиф будут отозваны с эсминца "Фицджеральд", потому что командование потеряло к ним доверие и «уверенность в том, что они способны осуществлять командование».

В результате столкновения погибли 7 членов экипажа эсминца «Фицджеральд».

Ракетный эсминец Fitzgerald был включен в состав ВМС США в 1994 году. Изначально он базировался в Сан-Диего, штат Калифорния, ныне в японском порту Йокосука. ​