Забив гол в свои ворота, сборная США потеряла шанс на поездку в Москву

Впервые с 1986 года США не будут участвовать в финальной части Чемпионата мира по футболу из-за унизительного поражения со счетом 1:2 в матче со сборной Тринидада и Тобаго.

Финальная часть чемпионата мира пройдет в России летом будущего года.

В матче, который проходил в Куве, Тринидад, американцам было достаточно сыграть вничью, учитывая, что на прошлой неделе сборная Тринидада и Тобаго потерпела шестое поражение подряд в квалификационных матчах.

Но поражение американской сборной на фоне победы Гондураса над Мексикой со счетом 3:2 и Панамы над Коста-Рикой со счетом 2:1 отбросило ее с третьего места на пятое в финальном раунде группового турнира стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна, в котором участвовали шесть сборных.

Мексика и Коста-Рика обеспечили себе путевки в финальную часть Чемпионата мира еще до этого раунда.

Панама теперь заняла третье место и также примет участие в финальных играх – впервые в своей истории.

Сборная Гондураса встретится с командой Австралии в ноябре в плей-оффе из двух матчей. Победитель получит еще одну путевку на чемпионат, где примут участие 32 сборных.

«Сегодня мы подвели всю страну», – заявил защитник Омар Гонсалес, чей автогол на 17-й минуте в попытке отбить мяч положил начало коллапсу.

«Сказать, что это разочарование – это ничего не сказать» – вторил ему вратарь Тим Ховард.

Президент Американской федерации футбола Сунил Гулати заявил, что он не может поверить в результат матча, и федерация начнет процесс оценки игры в среду.

«Это огромное разочарование для всех: игроков, персонала, тренеров, федерации, – сказал Гулати. – Очевидно, что это не очень хорошо. В каком-то смысле завтра для нас начнется подготовка к 2022 году».