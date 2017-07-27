Путин заявил, что ответ РФ на санкции США будет зависеть от формулировок законопроекта

По словам российского лидера, в случае ввода новых санкций Москва будет вынуждена принять ответные меры
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия в какой-то момент будет вынуждена пойти на ответные меры, если Вашингтон введет новые санкции в отношении Москвы, однако реакция будет зависеть от текста законопроекта.
Палата представителей во вторник большинством голосов поддержала новые санкции в отношении Москвы, а также запрет на смягчение санкций по решению президента без одобрения Конгресса.
В ходе визита в Финляндию Путин назвал новые санкции «особым цинизмом» и попыткой Вашингтона защитить свои геополитические интересы за счет союзников в Европе.
Расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы Путин назвал симптомом нарастающей антироссийской истерии в США.
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