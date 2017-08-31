Ветераны дипломатии призвали к объективности в отчетах о расходах на расселение беженцев

Бывшие сотрудники Госдепартамента и Управления по вопросам иммиграции и натурализации обратились с письмом к госсекретарю Рексу Тиллерсону, призвав обеспечить сбалансированность двух отчетов о расходах на расселение беженцев, учтя пользу, которую беженцы приносят стране.

В июне агентство Reuters сообщило о разногласиях вокруг отчетов, которые президент Трамп распорядился подготовить в марте. Четверо бывших и действующих чиновников заявили, что, по их мнению, администрация пытается представить доводы в пользу ограничения приема беженцев с помощью искаженного анализа.

Официальный представитель Белого дома тогда опроверг предположения, что отчеты будут предвзятыми.

Одними из главных пунктов предвыборной программы Трампа были ограничение иммиграции и строительство стены на границе с Мексикой. Распоряжаясь составить отчеты, которые должны быть готовы в сентябре, он не просил учитывать в них экономические и дипломатические преимущества расселения беженцев, которые, по мнению экспертов, со временем могут оказаться весьма значительными.

«Мы считаем, что оценка долгосрочных расходов на программу приема беженцев должна также учитывать долгосрочные экономические и социальные преимущества программы, а если этого не сделать, картина может оказаться необъективной», – говорится в письме, которое направили Тиллерсону 10 бывших высокопоставленных чиновников и ученых.

Письмо было отправлено в среду и обнародовано в четверг.

В первом отчете Трамп распорядился подсчитать «приблизительный объем долгосрочных расходов, связанных с программой приема беженцев на федеральном и местном уровнях, а также составить рекомендации по ограничению этих расходов». Во втором отчете должна содержаться оценка того, «сколько беженцев можно содержать в странах первичного убежища (расположенных по соседству с их родными странами) на ту же сумму, которая требуется в долгосрочной перспективе для их расселения в США, с учетом льгот, предоставляемых на всем протяжении жизни на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне, а также сравнительной стоимости обеспечения аналогичных льгот в других местах».

Среди подписавших письмо – Артур Дьюи и Эрик Шварц, в прошлом занимавшие пост помощника госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции, а также бывший заместитель комиссара Управления по вопросам иммиграции и натурализации Мирта Сэйл и трое бывших главных консультантов Управления.