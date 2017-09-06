Трамп и конгрессмены достигли соглашения по госдолгу, бюджету и помощи жертвам «Харви»

Президент США Дональд Трамп и лидеры обеих партий в Конгрессе в среду договорились повысить лимит госдолга до 5 декабря, принять законопроект о федеральном бюджете на тот же срок и выделить средства на оказание помощи жертвам урагана «Харви». Об этом сообщили лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

«Обе стороны твердо намерены избежать дефолта в декабре и нацелены вместе заниматься решением многочисленных проблем, стоящих перед нами, – говорится в заявлении Шумера и Пелоси. – Как лидеры демократов, мы также четко дали понять, что считаем необходимым как можно скорее вынести на рассмотрение и принять законопроект DREAM (законопроект о детях-иммигрантах), и мы не сдадимся, пока не добьемся этого».