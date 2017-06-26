США «не возражают», если войска Асада победят джихадистов самостоятельно

В Сирии международная коалиция под командованием США готова приветствовать усилия правительства и его союзников, если они действительно побеждают "Исламское государство". Такое заявление сделал в конце недели представитель коалиции Райан Диллон. По его словам, цель США – одержать победу над отрядами "Исламского государства", где бы они ни находились. (Группировка "Исламское государство" запрещена в России - Ред.) Дилон, находящийся в Багдаде, связался по видеосвязи с Вашингтоном, где в здании Пентагона собрались журналисты.

Диллон подчеркнул: если другие стороны, включая сирийское правительство, его иранских и российских союзников, тоже хотят воевать с экстремистами, то у американских военных в связи с этим "не возникает никаких проблем".

Отношения Вашингтона с Сирией серьёзно ухудшились в период правления администрации Барака Обамы. США тогда придерживались однозначной позиции: "Асад должен уйти". В последние последние месяцы Асад усилил свои позиции в Сирии, отмечает Associated Press.