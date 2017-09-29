США примут меньше беженцев

Белый дом сообщил, что в 2018 финансовом году США примут не более 45 тыс беженцев. Это самое малое число с 1980 года.

Кроме того, США не создадут «резервной квоты», которую возможно использовать для приема дополнительных групп беженцев, в случае возникновения экстраординарных обстоятельств.

В 2018 году в США смогут перебраться не более 19 тыс беженцев из Африки, 17,5 тыс из Ближнего Востока и Южной Азии (большинство государств Среднего Востока), 5 тыс из Восточной Азии, 2 тыс – из Европы и Центральной Азии и 1,5 тыс – из Латинской Америки и государств Карибского моря.

В 2016 финансовом году США приняли 84 995 беженцев, в 2017-м – примерно 54 тыс.