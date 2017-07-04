США обратятся в ООН из-за ракетного испытания в КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вечером во вторник выступил со специальным заявлением, «решительно осудив» от имени правительства Соединенных Штатов запуск властями Северной Кореи первой межконтинентальной баллистической ракеты.

«Испытание MБР представляет собой новую эскалацию угроз для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, для региона и всего мира», – говорится в заявлении госсекретаря.

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что ответ на действия Пхеньяна потребует «глобальных усилий». Он напомнил, что любая страна, оказывающая военную и экономическую помощь КНДР, принимающая сезонных рабочих из этой страны или не выполняющая в полном объеме требования резолюций Совбеза ООН, тем самым поддерживает «опасный режим».

«Все страны должны публично продемонстрировать Северной Корее, что стремление получить ядерное оружие не останется без последствий, ­­– сказал глава Госдепартамента США. – Мы собираемся поднять вопрос о провокационных действиях Северной Кореи перед Советом безопасности ООН, введя более жесткие меры для того, чтобы привлечь КНДР к ответственности».

Рекс Тиллерсон также заявил, что США «никогда не согласятся с возможностью появления ядерного оружия» у Пхеньяна, и будут искать возможности «мирной денуклеаризации» Корейского полуострова.

«Президент (США) и члены его команды по национальной безопасности продолжают изучать ситуацию в тесной взаимосвязи с нашими союзниками и партнерами», – подытожил госсекретарь США.