В США разыгрывается второй по величине Джекпот в истории национальной лотереи Пауэрболл

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3997809.html
23 августа в 11 часов вечера по Нью-Йорку разыгрывается второй по величине Джекпот в истории национальной лотереи Пауэрболл. На данный момент призовой фонд розыгрыша составляет семьсот миллионов долларов.
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