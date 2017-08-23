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В США разыгрывается второй по величине Джекпот в истории национальной лотереи Пауэрболл

В США разыгрывается второй по величине Джекпот в истории национальной лотереи Пауэрболл
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23 августа в 11 часов вечера по Нью-Йорку разыгрывается второй по величине Джекпот в истории национальной лотереи Пауэрболл. На данный момент призовой фонд розыгрыша составляет семьсот миллионов долларов.

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