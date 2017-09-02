В США подорожало горючее

В результате удара урагана «Харви», розничные цены на бензин в США достигли двухлетнего максимума. Цены растут, несмотря на то, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Техасе и Луизиане возобновили работу.

В среднем по США, цена галлона бензина (1 галлон – примерно 3,78 литра) достигла 2,519 долларов, это самый высокий уровень с августа 2015 года.

Воздействие урагана привело к тому, что рынок США лишился способности переработки 4,4 млн баррелей нефти – этот показатель превышает объемы потребления Японии. Порты Техаса и Луизиана были неспособны принимать танкеры, которые сменили маршруты, чтобы избежать проблем. Европейские мощности нефтепереработки также загружены и не способны принять заказы американских потребителей.

Министерство энергетики США приняло решение вывести на рынок часть стратегических запасов нефти.