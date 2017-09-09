США продадут оружие Бахрейну

Объем сделки превышает 3,8 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил продажу Бахрейну большого количества современных вооружений, включая истребители F-16, противотанковые ракеты и патрульные катера. Объем сделки превышает 3,8 млрд долларов.
В прошлом году Конгресс США заблокировал аналогичную сделку в силу опасений о нарушениях прав человека в Бахрейне.
В мае президент США Дональд Трамп провел встречу с королем Бахрейна и заявил, что отношения двух государств должны быть улучшены.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.