США продадут оружие Бахрейну

Госдепартамент США одобрил продажу Бахрейну большого количества современных вооружений, включая истребители F-16, противотанковые ракеты и патрульные катера. Объем сделки превышает 3,8 млрд долларов.

В прошлом году Конгресс США заблокировал аналогичную сделку в силу опасений о нарушениях прав человека в Бахрейне.

В мае президент США Дональд Трамп провел встречу с королем Бахрейна и заявил, что отношения двух государств должны быть улучшены.