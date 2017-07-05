Джон Теффт объявил о скорой отставке на праздничном приеме

Традиционный праздничный прием в честь национального праздника США – Дня независимости – обычно не является поводом для больших официальных новостей. Резиденция американского посла в Москве Спасо-хаус каждый год 4 июля принимает сотни, если не тысячи гостей, которые наслаждаются разнообразной едой и музыкой. Они, может быть, и обсуждают при этом новости, но крайне редко узнают их из традиционной речи главного дипломата США в российской столице. На этот раз было по-другому.

В этом году именно на приеме посол Джон Теффт – ветеран американской дипломатии, прибывший в Москву в августе 2014 года – сообщил, что в ближайшее время покинет этот пост и уйдет на пенсию.

«Это практически наверняка будет последний прием в честь 4 июля, который мы организуем. Наша дипломатическая служба прошла замечательно, и мы очень признательны нашим прекрасным сотрудникам - американцам и россиянам ­– за их труд и поддержку. ...Мы предполагаем вернуться домой в течение двух-трех месяцев. Мои сотрудники тут шутят, что я не особо преуспел в своей попытке выйти на пенсию в первый раз, так что обещаю, что на этот раз постараюсь их не подвести» – сказал Джон Теффт в своем выступлении перед гостями Спасо-Хауса.

Заместитель главы миссии США в России Линн Трейси в своей речи тоже упомянула предстоящий отъезд Джона и Мариэллы Теффт из России. «Многие из вас уже знают, что в начале осени посол Джон Теффт и госпожа Мариэлла Теффт завершают свое пребывание в Москве, – сказала она. – Почти четыре года назад, когда они собирались уйти на пенсию, господина Теффта попросили занять должность посла США в России – одну из самых сложных и ответственных дипломатических должностей в госдепартаменте США. Джон Теффт и Мариэлла Теффт сказали «да» без колебаний. Это не удивило тех, кто знает Джона и Мариэллу, которые более 45 лет своей жизни посвятили государственной службе, дипломатии и работе во имя более справедливой и мирной жизни».

Линн Трейси обратилась к супруге посла со словами благодарности: «Супруги дипломатов часто являются невоспетыми героями нашей профессии, работающими на поприще международных отношений. Мариэлла Теффт не является исключением. И сегодня мы хотим выразить ей нашу признательность и уважение».

Заместитель посла зачитала благодарственное письмо Мариэлле Теффт от госсекретаря США Рекса Тиллерсона. «Поскольку Вы и посол Теффт этим летом готовитесь к отъезду из Москвы, я хотел бы выразить Вам признательность за Вашу работу на протяжении последних 45 лет в миссиях США в Иерусалиме, Будапеште, Риме, Москве, Вильнюсе, Тбилиси и Киеве, – говорится в обращении главы Госдепартамента. –В каждой стране, где Вы служили, Вы представляли и отстаивали интересы Соединённых Штатов. Вы заботились о моральном духе нашей команды и были наставником и другом нескольких поколений сотрудников дипломатической службы. От имени государственного департамента благодарим Вас за Вашу службу. Мои наилучшие пожелания Вам и послу Теффту в преддверии того, как вы вступите в следующий этап вашей жизни».

На приеме в резиденции американского посла в Москве были в этом году и те, кто по долгу службы или в силу убеждений критикуют Соединенные Штаты от имени российского государства.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, курирующий в российском МИДе отношения с Вашингтоном, еще недавно говорил в Совете Федерации РФ, что «в Белом доме открыто сделали ставку на русофобию, и в худших традициях стали навязывать своему населению химеры про внешнего врага, на роль которого назначили Россию». Однако 4 июля Сергей Рябков приехал в резиденцию к Джону Теффту и очень тепло с ним побеседовал.

Джон Теффт, рассказывая в своем выступлении о том, какие особенности он привносил в празднование Дня независимости США в тех посольствах, где работал, отметил, что везде пытался сделать известным для гостей его резиденций какой-либо штат. В этом году таким штатом стала Луизиана, и ей посол воздал должное: «Там расположен великолепный город Новый Орлеан – подлинный «плавильный котел» Америки и родина джаза. Пожалуй, нигде столь наглядно не воплощен завет, который отцы-основатели заложили в основу своей передовой для того времени декларации: из множества мы можем стать единым целым, объединившись на равных, мы станем несравнимо сильнее, чем врозь».

Из Нового Орлеана в Москву на празднование 4 июля приехала и группа «Chucky C & Clearly Blue», которая играла джаз и блюз для гостей Спасо-Хауса. По словам тех из них, кто поделился своими впечатлениями с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», и игра музыкантов, и обильное угощение, сделанное по рецептам южных штатов США, были выше всяких похвал – как, впрочем, и всегда.