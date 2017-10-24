США разрешили Уильяму Браудеру въехать в страну

ВАШИНГТОН – Известный критик президента России Владимира Путина заявил, что США аннулировали данное ему разрешение на въезд в страну, после того как Москве удалось включить его в список лиц, разыскиваемых Интерполом.

Уильям Браудер, который в 1998 году отказался от американского гражданства по налоговым соображениям и стал гражданином Великобритании, в беседе с «Голосом Америки» выразил надежду, что это решение вскоре будет отменено, но он не может покинуть Великобританию, пока проблема не будет урегулирована. В телефонном интервью из Лондона бывший банкир, ставший правозащитником, заявил, что речь идет не только о запрете на въезд в США.

«Как выяснилось, я больше не могу въезжать в Соединенные Штаты по программе безвизового въезда, поскольку имевшийся у меня статус был отменен, а в визе отказано», – сказал Браудер в интервью Русской службе «Голоса Америки».

«Для меня, – отметил он, – это выглядит как решение путинских властей, а не американских властей. И я не могу сказать, что это было сделано автоматически. Важнее то, как власти США поступят сейчас, когда к этому приковано большое внимание. Было это какой-то ошибкой или нет».

«В действительности все хуже. Мне запрещены поездки куда бы то ни было, – сказал Браудер. – Как только я пересеку какую-либо государственную границу, меня арестуют на основе незаконного уведомления Интерпола, инициированного Россией».

Как сообщается, Россия внесла известного бизнесмена Уильяма Браудера в список лиц, разыскиваемых Интерполом. По словам издания Guardian, президент России, по-видимому, санкционировал этот шаг против Браудера, играющего ведущую роль в международной кампании против России в связи с гибелью находившегося в заключении московского юриста Сергея Магнитского.

Однако вечером в понедельник в этой истории произошел неожиданный поворот. Представитель Таможенной и пограничной службы США сообщил «Голосу Америки», что теперь Браудер может въехать в Соединенные Штаты.

«Выданное Уильяму Браудеру разрешение на въезд по безвизовой программе (ESTA) остается действительным для поездок в США, – говорится в заявлении службы. – Его разрешение было одобрено вручную 18 октября, что дает ему возможность для поездок в США».

Комментируя это сообщение, Браудер сказал, что хронология событий, которую дает Таможенная и пограничная служба не точна, но он надеется, что проблема решена.

Браудер сообщил, что Россия уже в пятый раз вносит его в список Интерпола. По его словам, каждый раз Интерпол изучает обстоятельства этого, понимает, что они были незаконными и отменяет уведомление.

Британский активист сообщил, что он планировал приехать в США для участия в важных встречах, связанных с его работой по нарушениям прав человека в России.

«Это прекрасный способ воспрепятствовать моим поездкам, вывести меня из строя, и я уверен, они все это продумали, когда шли на это», – сказал он «Голосу Америки».

Браудер является основателем инвестиционного фонда Hermitage Capital Management и когда-то был крупнейшим иностранным инвестором в России. Его налоговый юрист в России Сергей Магнитский был посажен в тюрьму в 2008 году по ложным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, после того как предположительно ему удалось выявить схему налогового мошенничества с участием российских чиновников.

Магнитский умер в заключении в 2009 году после избиений и отказа в доступе к медицинской помощи, что привело к широкой критике Москвы со стороны международных правозащитных организаций.

Браудер, который в то время жил в Лондоне, возглавил призывы к властям западных стран наказать высокопоставленных российских чиновников, ответственных за смерть Магнитского.

Президент России Владимир Путин выступал решительно против инициативы Браудера, которая в США получила название «Закон Сергея Магнитского о верховенстве закона и ответственности». В соответствии с ним, гражданам России, обвиняемым в нарушении прав человека у себя в стране, запрещен въезд в США и заблокирован доступ к американским банкам.

Аннулирование визы Браудера вызвало критику со стороны некоторых бывших дипломатов и законодателей. Старший демократ в комитете Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел призвал госсекретаря Рекса Тиллерсона исправить ситуацию.

«Я призываю вас немедленно отменить непостижимое решение Госдепартамента аннулировать визу Билла Браудера и пояснить, почему департамент пошел на такой необоснованный шаг, – написал Энгел. – Это решение наносит вред авторитету Америки на мировой арене, и оно неприемлемо. Я рассчитываю на то, что вы немедленно исправите эту ошибку и поясните мне и другим законодателям, почему это в принципе произошло».

Республиканский сенатор Джон Маккейн и сенатор-демократ Бен Кардин также призвали американских чиновников пересмотреть решение, касающееся въезда Браудера в США.