Хакеры разместили заявления в поддержку «ИГ» на правительственных сайтах в США

Несколько сайтов органов власти американских штатов и муниципалитетов в воскресенье были взломаны хакерами, которые разместили на них сообщения в поддержку группировки «Исламское государство».

«Трамп, ты и твои люди – вы понесете ответственность за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах», – говорилось в сообщении, которое завершалось словами: «Я люблю “Исламское государство”».

Самые обширные атаки произошли в штате Огайо, где хакеры взломали сайты губернатора Джона Кейсика и первой леди Карен Кейсик, а также сайты генерального инспектора, департамента программы Medicaid, департамента реабилитации и коррекции и других ведомств.

«Как только нас уведомили о ситуации, мы немедленно начали исправлять ее, и будем продолжать мониторинг, пока проблема не будет полностью решена», – заявили в администрации губернатора Кейсика.

Хакерским атакам также подверглись сайты округа Хауард, штат Мэриленд и города Брукхейвен, штат Нью-Йорк.

Работа некоторых сайтов была восстановлена позднее в воскресенье, но отдельные сайты были недоступны и после полуночи.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка Team System DZ.