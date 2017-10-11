Американский эсминец прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

Эсминец ВМС США во вторник вновь прошел вблизи расположенных в спорной части акватории Южно-Китайского моря островов, которые Китай считает частью своей территории, сообщили три источника в администрации США. Эта операция вызвала возмущение у Пекина, в то время как президент Дональд Трамп пытается заручиться его поддержкой в вопросе сдерживания ядерных и ракетных амбиций Северной Кореи.

Операция стала очередной попыткой противодействия усилиям Пекина по ограничению свободы навигации в стратегических водах, однако она носила не столь провокационный характер, как предыдущие операции, проводившиеся с момента инаугурации Трампа.

По словам анонимных источников в правительстве США, ракетный эсминец Chafee выполнял обычные маневры с целью оспорить «чрезмерные морские претензии» Китая в районе Парасельских островов, среди небольших островков, рифов и отмелей, по поводу которых Пекин ведет территориальные споры с соседями.

Министерство обороны Китая в среду заявило, что задействовало военный корабль, два истребителя и вертолет, чтобы сделать предупреждение американскому эсминцу. Пекин назвал операцию нарушением своего суверенитета и провокацией.

Минобороны Китая также заявило, что намерено проводить дальнейшее укрепление военно-морской и воздушной обороны.

Выступая на ежедневной пресс-конференции в Пекине, официальный представитель МИДа КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай сделал «решительное представление» США, подчеркнув, что Парасельские острова являются частью его территории.

В будущем месяце президент Трамп отправится с первым официальным визитом в Азию, в том числе в Китай, который он призывает приложить больше усилий для сдерживания КНДР. Китай является соседом и крупнейшим торговым партнером Северной Кореи.

В отличие от августовской операции, когда американский эсминец подошел к построенному Китаем искусственному острову в Южно-Китайском море на расстояние 12 морских миль, во вторник судно ВМС США подошло не настолько близко к этой островной цепи.

Пентагон напрямую не прокомментировал операцию, но заявил, что США проводят регулярные операции с целью обеспечения свободы навигации и будут продолжать это делать.

На территории в Южно-Китайском море, через которое ежегодно проходит товарный оборот на сумму около 5 триллионов долларов, помимо Китая претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.