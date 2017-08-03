США предупредили о последствиях захвата Идлиба джихадистами

США предупредили о том, что захват подконтрольной повстанцам сирийской провинции Идлиб сирийскими джихадистами, связанными с бывшим филиалом «Аль-Кайды», будет иметь серьезные последствия и осложнит попытки убедить Россию отказаться о возобновления недавно прекращенных бомбардировок.

В среду в Интернете было опубликовано письмо Майкла Ратни – ведущего чиновника Госдепартамента, отвечающего за политику в отношении Сирии, в котором он заявил, что недавнее наступление группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемое бывшим филиалом «Аль-Кайды» «Фронт ан-Нусра», укрепило ее контроль над провинцией и подвергло «будущее северной Сирии большой опасности».

«На севере Сирии произошла одна из самых крупных трагедий в этом регионе», – заявил Ратни, который стоял за секретными переговорами с Москвой в Аммане о прекращении огня на юго-западе Сирии, объявленном президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в июле.

Это была первая совместная американо-российская попытка положить конец гражданской войне в Сирии, предпринятая при администрации Трампа.

«В случае гегемонии "Фронта ан-Нусра" в Идлибе Соединенным Штатам будет сложно убедить международные стороны не принимать необходимые меры военного характера», – заявил дипломат.

Группы повстанцев, в основном состоящие из исламистов, прошли через провинцию Идлиб в 2015 году, нанеся несколько поражений сирийской армии. После этого вмешательство России развернуло ход гражданской войны в пользу президента Башара Асада.