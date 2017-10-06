США отменили некоторые учения в Персидском заливе

Вооруженные силы США заявили об отмене некоторых учений со странами Персидского залива из-за продолжающегося дипломатического кризиса вокруг Катара.

Центральное командование США в пятницу заявило агентству Associated Press: «Мы отказались от участия в некоторых военных учениях из уважения к концепции инклюзивности и общности региональных интересов».

Официальный представитель Центрального командования полковник Джон Томас добавил: «Мы продолжим призывать наших партнеров работать вместе в поисках общих решений, которые будут способствовать стабильности и безопасности в регионе».

Кризис начался 5 июня, когда четыре арабских государства, являющиеся союзниками США (Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия), объявили бойкот Катару, где расположена крупная американская военная база.