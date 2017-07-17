США выдадут 15000 дополнительных виз для временных работников

Соединенным Штатам требуется больше иностранной рабочей силы, чтобы удержать на плаву некоторые американские компании. Соответствующее решение анонсировало в понедельник Министерство внутренней безопасности.

По оценкам ведомства, необходимо будет выдать 15000 дополнительных виз категории H-2B, чтобы компании смогли до конца текущего фискального года нанимать временных иностранных сотрудников в несельскохозяйственном секторе.

В письменном заявлении министра внутренней безопасности Джона Келли уточняется, что это увеличение будет «однократным».

Администрация президента Трампа продвигает политику «Нанимайте американцев», и президент неоднократно призывал ограничить иммиграцию. Отвечая на вопрос журналиста о том, как решение допустить в страну дополнительных иностранных рабочих поддержит американский рынок труда, официальный представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что без этой дополнительной рабочей силы американские компании понесут «непоправимый ущерб».

Чтобы нанимать иностранных работников по неиммиграционной визовой программе компании должны продемонстрировать, что им не хватает «способных, готовых работать, квалифицированных и доступных для найма» американских работников.

В данный момент программа Н-2В предусматривает ограничение в 66 000 новых виз в год, из них 33 000 виз зарезервированы для рабочих, которых нанимают в первой половине фискального года (с 1 октября по 31 марта), а остальные – для тех, кого нанимают во второй половине года (с 1 апреля по 30 сентября).

Однако с 2015 года некоторые работники, приезжающие в страну повторно, могут участвовать в программе за рамками этого лимита. В связи с этим, по данным Госдепартамента, число выдачи виз Н-2В в прошлом году выросло почти до 85 000.

Однако Конгресс не продлил исключение для повторно приезжающих работников, когда прошлой осенью истек его срок, и таким образом ограничил число доступных виз. Компании, активно использующие сезонных рабочих, например, в туристической сфере, жалуются, что с тех пор им сложно заполнить вакансии.

Однако в рамках принятого в мае законопроекта по бюджету Министерству внутренней безопасности, в структуру которого входит Служба гражданства и иммиграции, предоставили возможность превысить лимит, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

Компании смогут подавать заявки на дополнительные визы, как только новое правило будет опубликовано в Генеральном реестре, что, по словам представителей Министерства внутренней безопасности, произойдет на этой неделе. Тем, кто подавал заявки раньше и не уложился в срок на фискальный год, придется оформлять заявления повторно, однако, в случае устройства на работу до конца фискального года они смогут работать и после 30 сентября.

Президент Дональд Трамп использует визовую программу Н-2В в своем частном клубе во Флориде, где он с момента инаугурации неоднократно принимал глав иностранных государств.