Посольство США в Москве сообщает о приостановке выдачи виз россиянам

МОСКВА – Посольство США в России сообщило об изменениях в процедуре выдачи виз российским гражданам для поездок в Соединенные Штаты. Эти изменения, как говорится в официальном сообщении посольства, объясняются «мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ».

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств» – говорится в заявлении посольства США в России.

Начиная с 23 августа 2017 года, сказано в документе, «процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена». 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве, но процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

«Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование» – сообщается в заявлении посольства.

В информационной записке (https://ru.usembassy.gov/ru/fact-sheet-ru/) , поясняющей, как теперь будет осуществляться выдача американских виз, сказано, что после 1 сентября процедура выдачи неиммиграционных виз в Москве «будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме».

Также сокращение сотрудников дипмиссии США отразится и на выдаче иммиграционных виз, и «те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований». При этом посольство планирует зарезервировать время на проведение студенческих собеседований для граждан России «в первой части сентября».

Полностью отменяется выдача в Москве виз гражданам Беларуси: «Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе».