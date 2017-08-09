США и Вьетнам договорились о визите американского авианосца

США и Вьетнам договорились, что американский авианосец зайдет во вьетнамский порт в будущем году.

Кроме того, США пообещали укреплять сотрудничество с Вьетнамом в сфере обороны на фоне усиления напряженности между Ханоем и Пекином в Южно-Китайском море.

Министр обороны США Джим Мэттис во вторник заявил своему вьетнамскому коллеге Нго Суан Литю в Вашингтоне, что прочные отношения двух стран в сфере обороны основаны на общих интересах, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море.

«Министр приветствовал участие и укрепление лидерских позиций Вьетнама в делах Азиатско-Тихоокеанского региона», – говорится в заявлении Пентагона.

Министры договорились о том, что американский авианосец посетит Вьетнам в следующем году. Это будет первый такой визит со времен окончания Вьетнамской войны в 1975 году. Президент Дональд Трамп обсуждал возможность визита авианосца на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Белом доме в мае.

Укрепление военных отношений Вьетнама с США и другими азиатскими странами, включая Японию и Индию, вызывает раздражение у Пекина.

Напряженность усилилась после того, как в июне Вьетнам начал бурение нефтегазовых скважин на офшорном участке, на который претендует Пекин. Работы были приостановлены после дипломатических протестов Китая.