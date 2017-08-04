США не признают конституционную ассамблею Венесуэлы

Соединенные Штаты не признают национальную конституционную ассамблею Венесуэлы, сообщил Госдепартамент, назвав этот орган «нелегитимным продуктом нечестного процесса».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает отстаивать сформированную по итогам воскресных выборов конституционную ассамблею, которую многие страны сочли попыткой венесуэльского лидера продлить свои полномочия на неопределенный срок.

«Соединенные Штаты считают Национальную конституционную ассамблею Венесуэлы нелегитимным продуктом нечестного процесса, разработанного диктатурой Мадуро с целью дальнейшего ущемления демократии», – заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, перечислив различные претензии к организации и проведению голосования.

«Соединенные Штаты не признают Национальную конституционную ассамблею», – отметила она.