США призвали Россию продлить мандат следователей ООН по Сирии

США призвали продлить мандат возглавляемого ООН следствия, пытающегося установить ответственных за применение химического оружия в Сирии.

При этом в Вашингтоне напомнили о двух химических атаках, совершенных в этом году.

Правительства западных стран ранее заявили, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Аль-Латамина, которая произошла за несколько дней до другого аналогичного злодеяния неподалеку, «несет на себе отличительные черты сирийского режима».

«Эти события показывают, насколько важно, чтобы Совет Безопасности продлил работу Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР), которому поручено официально установить ответственных за подобные атаки, что является принципиальным для их предотвращения в будущем», – говорится в заявлении Белого дома.

«Мы призываем Россию изменить курс до истечения мандата СМР и считаем, что все ответственные государства должны проголосовать за продление работы этого важного органа», – отмечается в заявлении.

Во вторник Россия оспорила вывод СМР о том, что сирийское правительство применило отравляющий газ зарин в городе Хан-Шейхун, расположенный в 15 километрах от Аль-Латамины. Речь идет об атаке 4 апреля, в результате которой погибли более 80 человек, включая детей.

Союзник Сирии, Россия, и США предложили альтернативные проекты резолюций о продлении работы СМР после истечения его мандата 16 ноября.