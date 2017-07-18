США призвали Россию положить конец внесудебным убийствам

США призвали покончить с «устоявшейся атмосферой безнаказанности за внесудебные убийства» в России, в том числе за убийства журналистов.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в понедельник выпустила заявление по случаю восьмой годовщины убийства правозащитника и журналиста Натальи Эстемировой и тринадцатой годовщины убийства американского журналиста и редактора Пола Хлебникова. Оба журналиста были убиты в России.

Эстемирова, которая стала известной благодаря ее публикациям и правозащитной деятельности на Северном Кавказе, была похищена в Чечне и найдена мертвой в Ингушетии 15 июля 2009 года.

Мужественные усилия Хлебникова по выявлению коррупции и взяточничества в органах власти прекратились, когда он был убит 9 июля 2004 года.

Нойерт отметила, что в обоих случаях ни убийцы, ни заказчики преступлений не были привлечены к ответственности.

«Соединенные Штаты вновь призывают покончить с устоявшейся атмосферой безнаказанности за внесудебные казни, в том числе за убийства журналистов – как на Северном Кавказе, так и в других регионах России», – заявила Нойерт.

«Мы высоко ценим усилия смелых журналистов и правозащитников, выявляющих факты коррупции и нарушений прав человека, и призываем российское правительство защищать всех своих граждан в соответствии с международным законодательством», – отметила она.