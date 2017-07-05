США готовы использовать военную силу против КНДР

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что действия Северной Кореи «быстро закрывают возможность для дипломатического решения» проблемы, и что США готовы защитить себя и своих союзников.

«Одна из наших возможностей заключается в значительной военной мощи. Мы используем ее, в случае необходимости, но хотели бы этого не делать», - заявила Хейли во время заседания в Совбезе ООН, посвященного испытанию Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

Ники Хейли также заявила, что Соединенные Штаты предложат ввести новые санкции США против КНДР в «ближайшие дни». Она также предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, торгующих с Северной Кореей, что является нарушений резолюции ООН. Заместитель представителя России в ООН заявил, что введение новых санкции не будет способствовать решению проблемы. Он также заявил, что испытание Северной Кореей МБР требует ясности и проведения расследования и добавил, что использование военной силы должно быть исключено.

Представители Китая и России призвали США отложить развертывание системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

Великобритания поддержала США в вопросе введения новых санкций против Северной Кореи. Представитель Великобритании заявил, что необходимо увеличить цену, которую Пхеньян заплатит за продолжение своих ракетных и ядерных испытаний.