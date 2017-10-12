США выходят из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты с 31 декабря 2018 года выходят из ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщил в четверг Госдепартамент.

«Это решение было непросто принять. Оно отражает беспокойство США по поводу растущих задолженностей ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ в организации и сохраняющейся антиизраильской предвзятости в ЮНЕСКО», – говорится в заявлении.

При этом Госдепартамент добавил, что США продолжат взаимодействие с организацией на правах государства-наблюдателя, чтобы делиться своими взглядами и опытом.