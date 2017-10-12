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США выходят из ЮНЕСКО

A view shows the headquarters of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in Paris, France, Oct. 4, 2017.

Госдепартамент заявил, что США с 31 декабря 2018 года выйдут из международной организации по вопросам образования, науки и культуры

Соединенные Штаты с 31 декабря 2018 года выходят из ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщил в четверг Госдепартамент.

«Это решение было непросто принять. Оно отражает беспокойство США по поводу растущих задолженностей ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ в организации и сохраняющейся антиизраильской предвзятости в ЮНЕСКО», – говорится в заявлении.

При этом Госдепартамент добавил, что США продолжат взаимодействие с организацией на правах государства-наблюдателя, чтобы делиться своими взглядами и опытом.

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