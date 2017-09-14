Павел Климкин: Россия должна выйти из Донбасса со всеми вооружениями и наемниками

КИЕВ – Прежде чем международный контингент развернется в Донбассе, Россия должна вывести оттуда все вооружения и наемников.Суть украинской позиции относительно развертывания миротворческой миссии» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 13 сентября в интервью Укринформу изложил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

конечно, не может быть и речи о легитимизации российского протектората и территориальных ограничениях мандата миссии

«Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции. А она заключается в том, что Россия со всеми вооружениями и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный контингент, и, соответственно, начаться переходный период, чтобы Донбасс на сто процентов вернулся в украинское правовое и не только правовое пространство.

И, конечно, не может быть и речи о легитимизации российского протектората и территориальных ограничениях мандата миссии. Он должен охватывать всю оккупированную территорию и неконтролируемый участок украино-российской границы», – сказал Павел Климкин.

Министр иностранных дел подчеркнул, что украинская инициатива – проект резолюции готов, но официально он будет представлен после детального обсуждения со всеми друзьями и партнерами.

Мы хотим восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют, к какой этнической группе принадлежат и на каком языке говорят

«Резолюция должна запустить работу по ее подготовке – она будет содержать просьбу к Генеральному секретарю ООН направить соответствующую миссию, которая на месте определится с параметрами, условиями и многими вещами будущей миротворческой миссии и доложит Генеральному секретарю, который потом представит этот доклад со своими предложениями на рассмотрение Совету Безопасности», – объяснил Павел Климкин, сообщают Украинское национальное информационное агентство.

США – о миротворцах для всей территории Донбасса

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт 13 сентября выступила с комментарием о том, что Соединенные Штаты заинтересованы изучить предложение о размещении миротворческого контингента ООН в восточной Украине, однако дали понять, что хотят, чтобы у сил ООН был «широкий мандат».

«Я хочу четко дать понять, что любой такой контингент должен иметь широкий мандат на обеспечение мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины, включая границу с Россией, чтобы избежать углубления и институционализации раскола внутри Украины, – пояснила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. – Другие страны – европейские страны, в частности, Германия, – согласны с нами в этом вопросе. Наша цель проста. Мы хотим восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют, к какой этнической группе принадлежат и на каком языке говорят».

Миротворцы, санкции и политические проблемы Украины

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что Украина, национальное законодательство должны быть подготовлены к введению миротворческих сил ООН на оккупированные части восточных территорий.

Война закончится, стрелять не будут, будет жесткая верификация отношений, провокаций не будет

«Для того, чтобы российские военные не попали в предполагаемый контингент ООН, Украина, как государство, должна заявить о конфликте с Россией о том, что Россия – агрессор. Украина ни в одном официальном объекте не обозначила Россию – страной-агрессором. Есть проект закона о реинтеграции Донбасса, в котором теоретически могут назвать Россию – агрессором, если он будет рассмотрен в Верховной Раде. Это бы позволило западным странам апеллировать к украинскому законодательству, не включая в миротворческую миссию россиян», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Литвиненко считает, что введение миротворцев приведет к умиротворению ситуации на оккупированных территориях, прекратит огонь, однако не снимет с повестки дня политические вопросы для Украины.

«Война закончится, стрелять не будут, будет жесткая верификация отношений, провокаций не будет. Однако Россия может апеллировать к выполнению Минска-2. Добиваться от Украины амнистии для боевиков, внесение изменений в Конституцию и нивелирование Украины как унитарного государства, введение в парламент около тридцати народны депутатов из сепаратистских анклавов, которые будут голосовать за Россию, блокировать реформы, движение Украины в НАТО и Евросоюз. По сути, это будет удавка на шее Украины», – отмечает Виталий Литвиненко.

Эксперт считает, что за прекращение войны в Донбассе и введение миротворцев Россия захочет снять санкции, что является невыгодным развитием событий для Украины.

«Понимание миротворческих позиций на основе предложенных вариантов может привести к тому, что Украине придется в одностороннем порядке восстанавливать то, что Россия разрушала руками своих военных и боевиков, развивать упавшую экономику и сепаратистские анклавы. Донбасс сегодня – регион с высоким уровнем дотаций и безработицы, с нелояльным Киеву населением и под влиянием России», – отмечает Виталий Литвиненко.

Первоочередным шагом к дискуссии о миротворцах, Виталий Литвиненко называет необходимость подтверждения в национальном законодательстве статуса России – как страны-агрессора.

Миротворцы и деэскалация конфликта

Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк считает, что возможность введения миротворцев на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей приведет к полной деэскалации конфликта.

Миротворцы ООН на оккупированных территориях своим присутствием позитивно повлияют на ситуацию в общем с обеспечением безопасности в этом конфликте

«Это обеспечит международную гарантию того, что там не начнутся активные боевые действия, даст возможность начать с новым импульсом переговоры в рамках Минского процесса, который не выполняется поскольку не удается обеспечить безопасность в регионе. Миротворцы ООН на оккупированных территориях своим присутствием позитивно повлияют на ситуацию в общем с обеспечением безопасности в этом конфликте», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Анатолий Октисюк считает, что идея, которую поддерживают Соединенные Штаты – помощь миротворцев для широкого обеспечения безопасности на востоке Украины, создает новые условия для реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. По словам эксперта, размещение миротворцев не заменяет собой выполнение Минских соглашений.

«Это должен быть параллельный процесс: Минские соглашения должны выполняться в тех рамках, в которых они прописаны, а миротворческий контингент должен давать дополнительные инструменты безопасности, возможность для обеспечения интересов участников по урегулированию кризиса на востоке Украины», – утверждает Анатолий Октисюк.

Вместе с тем, он считает, что сегодня сложно предусмотреть сценарий, который позволил бы сформировать миротворческую миссию для Донбасса без участия российских военных.

«Необходима договоренность по поводу критериев формирования миссии – на каких условиях в ней будут находиться россияне или военные из дружественных стран? Не исключено, что Россия будет стремиться свои формирования в самопровозглашенных республиках легализировать в миротворческие континенты. Как это было в Приднестровье и в Абхазии. Такие риски существуют», – подчеркивает Анатолий Октисюк.