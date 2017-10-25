США и Украина обсудили вопросы нераспространения оружия массового поражения

США и Украина провели в Киеве заседание рабочей группы по вопросам нераспространения, сообщили в Госдепартаменте.

В сообщении говорится, что регулярное заседание 24 октября было одним из нескольких контактов, которые США и Украина проводят на ежегодной основе «для укрепления двустороннего сотрудничества и устранения угроз, связанных с распространением оружия массового поражения, средств его доставки, передовых видов традиционного оружия и чувствительных технологий двойного назначения».

Межведомственные эксперты с обеих сторон обсудили ряд проблем в области нераспространения, противодействия распространению и контроля за торговлей стратегическими товарами, говорится в сообщении Госдепартамента.

«В свете растущей угрозы со стороны программы КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, на этом заседании был сделан особый акцент на достижение эффективной и надежной реализации мер по контролю за торговлей стратегическими товарами и всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, включая Резолюции 2270 и 2321», – говорится в сообщении Госдепартамента.