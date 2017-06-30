Эксперты: необходимо играть на опережение в киберпространстве

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Украина является своеобразным полигоном, где хакеры оттачивают свои навыки. Кто станет их следующей жертвой - эксперты предсказать не могут
Последние хакерские атаки заставили американских законодателей обратить свое внимание работу Агентства Национальной Безопасности США. Так, конгрессмен-демократ Тед Лю обратился к АНБ с просьбой остановить атаки и прекратить накапливать информацию об уязвимостях компьютера, на основе которых были созданы последние вирусы.
"АНБ работает над созданием лазеек в компьютерных системах. Этим занимаются все страны. Что мы видели в случае с Petya.A, WannaCry и других кибератаках – только лишь малая часть атак происходила с использованием разработок АНБ. WannaCry и Petya.A привлекли внимание не только тех, кто от них защищался, но и врагов. Мы должны играть на опережение. Для этого необходимо увеличить киберзащиту, а также пойти на беспрецедентные шаги. Например, отключить некоторые критические системы от глобальной сети, если мы не можем обеспечить их стабильную работу", - заявил эксперт Атлантического совет Беу Вудс.
В начале недели хакеры, используя разработки АНБ, смогли остановить работу компьютеров в некоторых украинских больницах, супермаркетах и системы мониторинга радиационного фона на Чернобыльской АЭС.
"Хакерская группировка Shadow Brokers выложила в сети код, который якобы был разработан АНБ - Shadow Blue. Чем он опасен: он позволяет достаточно быстро, не имея квалификации, разрабатывать новые модификации опасного программного обеспечения. WannaCry, Petya.A и XData, были разработаны при помощи этого инструментария", - сказал Виктор Жора, руководитель компании по кибербезпасности Infosafe IT.
Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что в четверг она подверглась новой кибератаке, в ходе которой был использован вирус, отличный от того, который обрушился на страну ранее на этой неделе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы компании Всеволод Ковальчук на пресс-брифинге. По его словам, в результате второй атаки украинская сеть электроснабжения не пострадала.
Украинские специалисты считают, что необходимо увеличить усилия для защиты от кибератак.
"Нужно создать, во-первых, соответствующее законодательство. В Верховной Раде третий год на рассмотрении находится соответствующий законопроект. Во-вторых, проведение разъяснительной работы с целью уменьшения рисков атак, с которыми мы столкнулись. В-третьих, продолжать создавать центры по реагированию на чрезвычайные компьютерные происшествия и центры по обмену информацией, в том числе, и при посредничестве НАТО", - добавил Виктор Жора.
Виктор Жора добавляет, что Украина является своеобразным полигоном, где хакеры оттачивают свои навыки. Кто станет их следующей жертвой – страны Европы или США – эксперт предсказать не может.
Атаки на этой неделе нанесли огромный побочный ущерб – нападению подверглись несколько тысяч целей в более чем 65 странах.
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