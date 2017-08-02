Стоимость американского угля для Украины - 113 долларов за тонну

Согласно пробному контракту, XCoal поставит 85000 тонн угля в Украину в начале сентября. Стоимость первой поставки составит более 9,5 миллионов долларов. Это стало результатом договорённостей между Киевом и Вашингтоном во время визита Петро Порошенко в американскую столицу в июне этого года.

«Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества с министром энергетики США. Продолжили обсуждение сотрудничества с вице-президентом Пенсом и президентом США Трампом в сфере ядерной энергетики, в нефтегазовой сфере, закупок американского угля из Пенсильвании», - заявил Петр Порошенко после переговоров в Белом доме.

Киев должен покрыть нехватку твердого топлива, которое ранее поступало из Донбасса. Украина нуждается в 9 миллионах тонн антрацитного угля, говорит американский эксперт Андерс Ослунд.

«Получать уголь можно или из оккупированного Донбасса, или из России, или из Австралии, или из ЮАР, или США. Источников не так уж и много. Американский уголь станет важным фактором того, что украинская экономика будет работать в нормальном режиме. Это хорошая новость», - сказал эксперт Атлантического совета.

Уголь из Пенсильвании в течении 2017 года будет поставлять самый большой экспортер - компания XCoal.

«Это соглашение - первый случай, когда уголь из США будет поставляться в Украину. Решение украинского «Центрэнерго» закупать уголь американского происхождения, обеспечит потребителям надежный и конкурентоспособный ресурс», - заявил исполнительный директор и президент XCoal Эрни Трашер.

Украинская сторона также позитивно оценивает сделку: углем будет обеспечена одна из трех ТЭЦ.

«Мы уверены, что бесперебойная поставка угля обеспечит нам прохождение осенне-зимнего отопительного сезона без проблем», сказал Олег Коземко, генеральный директор ПАО «Центрэнерго».

В украинской компании отмечают, что цена на уголь будет рыночной и будет зависеть от цен на мировых биржах. Стоимость электроэнергии для конечно потребителя останется прежней.

Американцы были приятно удивлены профессиональным подходом украинской стороны. От идеи до подписания контракта прошло всего шесть недель.

«Несмотря на распространенное представление, что в Украине везде царит коррупция, я сказал бы, что это - неправда. Нет никакой коррупции, даже намека на коррупцию. Переговоры велись очень профессионально. Так же, как они проходили бы с любой американской компанией», - добавил Эрни Трашер.

В XCoal «Настоящему Времени» заявили, что никаких связей с членами нынешней администрации Белого дома, которые могли бы «посодействовать» сделке - нет. Об отсутствии коррупционной схемы в поставках угля говорит и Андерс Ослунд, который хорошо разбирается в проблемах энергетического сектора Украины.

«Это обычная торговая сделка. Это то, что должно быть сделано: необходимо было найти другие источники снабжения. Но поскольку раньше в энергетическом секторе Украины была коррупция, украинцы с подозрением относятся к любым сделкам в этой сфере», - отметил Андерс Ослунд.

Эксперт добавляет, что блокада поставок угля из оккупированного Донбасса болезненно отразилась на украинской экономике. Украинское правительство отчаянно пыталось найти новых поставщиков антрацита на предприятия. Поэтому соглашение о поставках американского угля является важным шагом.