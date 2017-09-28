Турция готова освободить американского пастора в обмен на Гюлена

Власти Турции заявили, что готовы освободить задержанного почти год назад американского пастора Эндрю Брансона, если США экстрадируют мусульманского проповедника Фетхуллу Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации прошлогодней попытки государственного переворота.

«Они говорят: отдайте нам пастора. У вас там проповедник (Гюлен). Отдайте его нам, и мы попытаемся вернуть его (Брансона)», – заявил в телеобращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Брансон, проживший в Турции 23 года, и его жена Норин были арестованы по обвинениям в нарушении иммиграционного законодательства в октябре 2016 года. ее впоследствии освободили, а его обвинили в поддержке группы сторонников Гюлена, которую Турция признала террористической организацией.

Супруги Брансон руководили христианской церковью в городе Измир на побережье Эгейского моря.

Норин в прошлом месяце встретилась с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время его визита в Анкару. Тиллерсон тогда сказал, что Брансон «содержится под стражей по ложным обвинениям».

В августе прошлого года был издан декрет, позволяющий Эрдогану экстрадировать иностранцев в обмен на турецких граждан, находящихся в заключении за границей, в «ситуациях, когда это необходимо для национальной безопасности или отвечает интересам страны». Турция неоднократно призывала США экстрадировать проживающего в Пенсильвании Гюлена, обвиняя его в организации прошлогодней попытки переворта.

Отношения США и Турции в последнее время обострились по ряду причин, включая все более авторитарное правление Эрдогана.