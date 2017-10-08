CША приостановили выдачу въездных виз на территории Турции

Посольство США в Турции объявило в воскресенье о приостановлении выдачи неиммиграционных американских виз на территории этой страны.

В заявлении посольства отмечается, что это связано с необходимостью пересмотреть отношение правительства Турции к безопасности сотрудников дипмиссии и зданий, принадлежащих дипломатическому представительству США.

Напомним, что на прошлой неделе власти Турции арестовали Метина Топуза – сотрудника консульства, являющегося турецким гражданином, обвинив его в регулярных контактах с предполагаемыми руководителями того, что официальная Анкара именует террористической сетью, на которую она возлагает ответственность за имевшую место в прошлом году провалившуюся попытку переворота с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

США назвали арест безосновательным и подрывающим отношения между двумя странами.